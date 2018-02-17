لحظة تصادم مروعة في بريطانيا... هذا ما حدث (فيديو)

انتشر ذلك الفيديو مؤخرا على مواقع الإنترنت، لحادث تصادم مروع، بين سيارة "بنتلي" وسيارة ذات الدفع الرباعي في بريطانيا.

ويروي تيم إدوارادز، أنه أثناء سيره على الطريق بسيارته "فورد كوجا" ذات الدفع الرباعي في مدينة أميرشام، فوجئ بظهور السيارة "بنتلي" أمامه، واصطدمت به مباشرة، أثناء سيرها بسرعة 85 ميلا في الساعة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال إنه نجا من الحادث بأعجوبة، وأنه خرج من سيارته وهو مصاب ببعض الخدوش البسيطة.

وهرب سائق السيارة "بنتلي" ريتشارد بلام بعد الحادث، ولكن تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، بواسطة دمائه، التي كانت موجودة على الوسادة الهوائية.

وحكم على بلام في شهر يناير/كانون الثاني، بالسجن لمدة 14 شهرا، بعد اعترافه بالقيادة المتهورة، وهروبه من مسرح الجريمة.

كما أن المحكمة عاقبت بلام، بمنعه من القيادة لمدة أربع سنوات وسبعة أشهر.

ويبلغ سعر السيارة "بنتلي" المهشمة من الحادث 160 ألف جنيه استرليني.