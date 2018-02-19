شاهد... طعام يتحرك قبل أكله

أصيب زوار مطعم السوشي في ولاية أوساكا في جنوب اليابان بالصدمة بعد أن بدأ الطعام بالتحرك. وعندما قام النادل بجلب الطعام، كانت المأكولات البحرية فوق طبق الأرز مازالت تتحرك.

وشرح القائمون على المطعم أن الطبق يدعى "إكي هيكيغاي"، حيث كلمة "هوكيغاي" تعني المحار و"إيكي" يعني أن الطبق يعد من الحيوانات البحرية الطازجة.

وقال العديد من مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي إن الطبق أعد بشكل غير صحيح، كونه مازالت الحيوانات البحرية تتحرك.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث تمت مشاهدته على موقع "تويتر" أكثر من 3 ملايين مرة. ومع ذلك فإن الوجبات المتحركة في اليابان ليست غير مألوفة، حيث في بعض الطاعم يتم تقديم طبق "الأخطبوط الراقص". في البداية يكون الأخطبوط هادئا، وعند سكب الصلصة يبدأ الأخطبوط بتحريك أرجله وكأنه يرقص.

ويكمن السر في أن الأخطبوط ميت وجاهز للأكل، ولكن عند سكب صلصة الصويا تؤدي إلى تفاعل كيميائي في نهايات أرجل الأخطبوط، وبالتالي تحريكها بشكل عشوائي.