لاعب من نادي برازيلي يضرب مشجعا فرح بهدف للفريق الآخر (فيديو)

قام اللاعب، جيفرسون ريس من النادي البرازيلي "أوبيراريو" بضرب الشخص الذي يقف لجلب الكرات كونه فرح بهدف فريق "كومرسيال" التابع لمدينة كامبو غراندي البرازيلية.

وانتهت المبارة لصالح منخب "كومرسيال" بنتيجة 1-0، وعلى مايبدو أن الشاب كان لاعبا من الفرق الشبابية للنادي.

وينتظر اللاعب العدواني من نادي "أوبيراريو" عقوبة من السلطات البرازيلية ومن ناديه الرياضي.