بالفيديو... رد فعل القط على موت صاحبه

تظاهر صاحب الفيديو بالموت أمام قطه ليعلم كيف سيكون رد فعله لو حدث ذلك بالفعل.
ويبين الفيديو لحظة سقوط الرجل وتظاهره بالموت، وبعد لحظات اقترب القط منه وبدأ بالمواء قليلا ثم استلقى بالقرب منه ورفع قدميه للأعلى وكأن شيئا لم يكن.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد رد فعل القط على موت صاحبه.
تظاهر صاحب الفيديو بالموت أمام قطه ليعلم كيف سيكون رد فعله لو حدث ذلك بالفعل.
ويبين الفيديو لحظة سقوط الرجل وتظاهره بالموت، وبعد لحظات اقترب القط منه وبدأ بالمواء قليلا ثم استلقى بالقرب منه ورفع قدميه للأعلى وكأن شيئا لم يكن.
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