مصير مجهول ينتظر مشجعة من كوريا الشمالية صفقت لمتسابق أمريكي (فيديو)

ظهرت فتاة من كوريا الشمالية، في مقطع فيديو تناقلته مواقع الإنترنيت، وهي تصفق لمتسابق أمريكي خلال مسابقة التزحلق على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية في بيونشانغ.

ويصور الفيديو، جلوس مجموعة مشجعات من كوريا الشمالية، راصدا تصفيق إحداهن لمتسابق أمريكي، لتقوم زميلتها بتنبيهها بحركة عفوية يستخدمها البشر عادة بساعد اليد، لتوقفها عن تشجيع المتسابق من دولة معادية لبلادها.