بالفيديو... ثعبان بحر غاضب يطارد غواص لافتراسه

تعرض مصور لهجوم مفاجئ من سمكة ثعبان البحر، أثناء غوصه تحت الماء في الشعاب المرجانية في جنوب أفريقيا.

وأظهرت لقطات فيديو، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اللحظة التي طاردت فيها السمكة الغاضبة المصور بارتوش لوكاسيك، في خليج سودوانا.

وقال لوكاسيك، وهو غواص ومصور تحت الماء، إنه لا يعرف السبب وراء هجوم ثعبان البحر عليه.

وأضاف أن الثعبان طارده لمسافة حوالي 50 قدما، وتابع "صورت نفس النوع من ثعبان البحر عن قرب عدة مرات، وهذا لم يحدث من قبل".

وتابع "تخميني هو أن ثعبان البحر هاجمني بسبب وجود اثنين منهم في مكان واحد، ربما كنت قد قطعت طقوس التزاوج أو التودد، الأمر الذي جعل واحد منهما غاضبا جدا".