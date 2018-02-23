نحلة تشن هجوما على مذيعة على الهواء مباشرة

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر هجوما لنحلة على مذيعة التلفزيون السوداني، أماني عبدالرحمن السيد، أثناء تقديمها لنشرة الأخبار.

وظهرت أماني وهي تحاول إخفاء ما أصابها من الفزع والخوف، بسبب مهاجمة نحلة لها على الهواء مباشرة، حيث استقرت النحلة على حجابها وأخذت في مهاجمتها في محاولة من المذيعة لإبعادها عنها.