يجذب مليون مشاهد من حيلته الذكية للخروج بسيارته المركونة (فيديو)

تمكن ذلك الفيديو، الذي تم التقاطه في البرازيل، من اجتياز مليون مشاهدة، بعد مرور ستة أيام من نشره على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

ويعرض الفيديو، حيلة ذكية ابتكرها صاحب سيارة، للخروج بها، بعدما كانت مركونة على جانب الشارع بين سيارتين.

وقام صاحب السيارة في ثوان، بالخروج بسيارته، بدفع جزئها الخلفي ناحية الشارع، بينما كان مازال ثابتا في مكانه، ثم ضبط نفسه ومضى في طريقه.