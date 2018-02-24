قد لا تفكر في شراء قط بعد هذه اللقطة (فيديو)

قد تفكر كثيرا، قبل أن تتخذ قرارا بشراء قط، بعد مشاهدتك لهذا الفيديو، الذي يجمع سيدة روسية مع قطتها.

وبينما كانت تحاول المرأة التقاط صورة "سيلفي" مع قطتها بهاتفها المحمول، فاجئتها بصفعها على وجهها، بعد أن تسللت من خلفها.

وتقبلت المرأة صفعة قطتها لها بروح مرحة، ولم تبدي ضيقا من تصرفها معها.