شاهد... عصابة تسرق السيارات بمكة في وضح النهار

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تكسير زجاج السيارات وسرقتها من قبل لصين بمكة.

وأوضح الفيديو اثنين من اللصوص يحاولان سرقة محتويات السيارات الموجودة بحي الشوقية، وقام مصور الفيديو بتهديدهما وسرعان ما لاذا بالفرار من مكان الحادثة.