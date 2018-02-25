شاهد... كيف أطفأ ركاب طائرة حريق نشب بها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر لحظة نشوب حريق في أحد رفوف طائرة مدنية ومحاولة الركاب بالإضافة إلى الطاقم إخماده.

وتمكن الركاب من إخماد الحريق باستخدمام زجاجات العصير، وذلك بعد انفجار جهاز إلكتروني كان متواجدا في حقيبة أحد الركاب.