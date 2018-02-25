جاموسة تدهس كلبا دفاعا عن عجلها (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور، تقوم فيه جاموسة بهاجمة كلب صغير، حاول التعرض لعجلها، وهي اللقطات التي رصدتها كاميرا في فناء أحد المنازل المغطية بالثلوج في مدينة ألاسكا.

ويرصد الفيديو، مهاجمة الجاموسة للكلب الصغير، بدهسه أكثر من مرة، قبل أن يفر منها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب صاحب الفيديو أن كلبه خضع لجراحة بسبب دهس الجاموسة له، وفي طريقه للتعافي.