فيل غاضب يسحق مزارعا حتى الموت (فيديو)

وعانى سكان قرية كوروبور في ولاية كارناتاكا الهندية من الأفيال البرية، حيث قاموا باقتياد الفيلة إلى البحيرة المجاورة للقرية بمساعدة الحجارة والمفرقعات، وذلك دفاعا عن منازلهم. ومع ذلك، لم تستسلم جميع الفيلة، حيث قام أحدها بمهاجمة القرويين.

ويظهر الفيديو كيف يهرب السكان من الحيوان الغاضب، ولكن لم يتمكن أحد المزارعين من الهرب، حيث هاجمه الفيل ورماه أرضا وبدأ بضربه بأنيابه الحادة حتى الموت.

واتهم القرويون السلطات المحلية بعدم اتخاذ إجراءات لحل المشكلة، وأشاروا إلى أنه يتعين عليهم مواجهة الحيوانات الشرسة لوحدهم. وتم تعويض أسرة المزارع المتوفى بمبلغ وقدره 500 ألف روبية (حوالي 7700 دولار). كما تم استدعاء ممثلين عن موظفي الغابات في الولاية لإجبار الفيلة للرجوع إلى الغابة.