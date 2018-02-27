والد العريس يقبل العروس في حفل الزفاف ويشعل معركة (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تقبيل والد العريس للعروس في حفل زفاف ابنه قبلة فرنسية مما أدى إلى نشوب معركة بين الحضور.

ورصد الفيديو لحظة اقتياد والد العريس إلى خشبة المسرح وبيده ميكروفون لتهنئة العروسين، حيث لم تكن العروس بحالة ارتياح مع عمها الفاقد لوعيه وفي حالة سكر.

واندفع والد العريس فجأة تجاه العروس وبدأ يقبلها من فمها، وهي تحاول الهروب لكن دون جدوى، عندها توجه أقارب العروس لمساعدتها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع في الصين وخارجها. ومع ذلك، فإن أقارب العروس يحثون مستخدمي الشبكات الاجتماعية الصينية بعدم نشر الفيديو وتركهم وشأنهم. وقدم والد العريس اعتذارا على فعلته، وأكد أنه كان في حالة لم يتمكن من السيطرة على نفسه وتصرفاته.