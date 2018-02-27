فتاة تطلب من شاب أن يرقص معها والأخير يضعها بموقف محرج (فيديو)

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض فتاة لموقف محرج بعد أن طلبت من شاب أن يرقص معها أمام عدد كبير من الطلاب في المدرسة.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تمسك العديد من البالونات وتقدمها لصديقها لدعوته إلى الرقص معها بحفلة المدرسة وسط حشد كبير من الطلاب لكن رفض الأخير مما تسبب في بكاء الفتاة ثم أمسك البالونات وقام برميها على الأرض ثم رحل.