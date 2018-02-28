زرافة تنجو بأعجوبة من تمساح فيفترسها الأسود (فيديو)

وقام ماريو بول بتصوير الفيديو خلال رحلة سفاري في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، حيث لفت انتباهه السلوك الغريب للزرافة التي لم تتمكن من الوقوف على قدميها وكانت تسقط باستمرار. وبعد تدقيق من قبل بول ومجموعته، اكتشفوا أن تمساحا يمسك ساق الزرافة، فيما حاولت الأخيرة الهروب من بين فكيه.

وقال بول: "لقد جلسنا هناك ما يقارب الساعة على أمل أن تتمكن الزرافة من الهروب من بين فكي التمساح الضخم"، مضيفا: "حاول السياح دعم الزرافة بالصراخ، حتى أن البعض قد بكى على المشهد المؤلم".

وفي النهاية، تمكنت الزرافة من الهروب، ومع ذلك، لم تستطع من التحرك بسبب الإصابة البالغة في قدمها. وخلال تلك الفترة كان الأسود يراقبون الوضع عن كثب، وبمجرد ابتعاد التمساح انقضوا على الزرافة وبدأوا بافتراسها.