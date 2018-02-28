بالفيديو... عقاب غريب لسائق ركن سيارته في مكان مخالف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعقاب قاس تلقاه سائق سيارة، قام بركنها في مكان مخالف.

رفعت السلطات السيارة ووضعتها فوق سقف مبنى، بعد رفعها من الطريق، في مقاطعة هوبي الصينية، بحسب "ndtv".

قررت السلطات وضع السيارة فوق المبنى، لتعليم السائق درسا، ومنع المواطنين من ركن سياراتهم في أماكن مخالفة.