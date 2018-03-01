بالفيديو...إنقاذ كلب من أفعى عملاقة

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ كلب من أفعى عملاقة من نوع "أناكوندا" في نهر بالبرازيل.

الفيديو يظهر قيام رجل بسحب الأفعى من النهر، في الوقت الذي التفت على الكلب بشدة في محاولة لسحبه إلى الماء.

وقام الرجل بسحب الأفعى إلى اليابسة وضربها بعصى في محاولة لتحرير الكلب، وبذلك نجح بإنقاذ الكلب.