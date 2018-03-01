"سبايدر مان" يقع من ارتفاع شاهق في سيرك (فيديو)

هذه هي اللحظة التي خسر فيها فنان أرجوحة متنكر في صورة البطل الخارق "سبايدر مان" توازنه، أثناء تأديته لفقرته الاستعراضية في سيرك، ليسقط متحطما على الأرض أمام جمهور شعر بالفزع مما شاهده.
نجا قائد دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بعد تعرضه لحادث تصادم على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنمر وهو ينقض على رجل في إحدى حدائق الحيوانات في الصين.
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ كلب من أفعى عملاقة من نوع "أناكوندا" في نهر بالبرازيل.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لسيارة تندفع في أحد الشوارع التجارية بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر، وتدهس معروضات المحال التجارية ومن يقابلها من المارة.
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