"سبايدر مان" يقع من ارتفاع شاهق في سيرك (فيديو)

هذه هي اللحظة التي خسر فيها فنان أرجوحة متنكر في صورة البطل الخارق "سبايدر مان" توازنه، أثناء تأديته لفقرته الاستعراضية في سيرك، ليسقط متحطما على الأرض أمام جمهور شعر بالفزع مما شاهده.

وتم نقل الفنان إلى المستشفى، بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما، خلال فقرته في أندرادينا بالبرازيل يوم السبت 24 فبراير/ شباط 2018، بحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

واضطر الأطباء لوضع الفنان في غيبوبة اصطناعية، للحد من وقوع تورم في دماغه، وهو الآن يتعافي في غرفة العناية المركزة في روسيا.

ولم يكن يرتدي الفنان أي معدات للسلامة، من أجل حمايته من السقوط على أرض السيرك الصلبة.