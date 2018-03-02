بالفيديو... لحظة مرعبة لسقوط فتاة من الطابق الـ14

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة مرعبة لسقوط تلميذة من الطابق الرابع عشر، في مقاطعة فوجيان الصينية.

قررت التلميذة البالغة من العمر 12 عاما، رمي نفسها من ارتفاع أكثر من أربعين مترا، بسبب عدم إنجازها الواجبات المدرسية، إلا أن المسعفون استطاعوا إنقاذ حياة الطفلة من خلال نفخ وسادة الإنقاذ، وتم نقلها إلى المستشفى.