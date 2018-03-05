بالفيديو... شجار عنيف داخل عربة مترو الأنفاق

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار عنيف نشب بين شابين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في الصين.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتوثيقه أحد ركاب المترو، الشابين وهما يتبادلان اللكمات، ليتدخل بعض الركاب لفض النزاع.