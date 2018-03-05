بالفيديو... مشجعون يقتحمون ملعبا ويعتدون على اللاعبين

اقتحم مشجعون غاضبون ملعب لكرة القدم خلال سير مباراة جمعت كلا من ناديي "غو إهد إغلاس" و"دي غرافشاب". في هولندا.

واندلع الشجار الذي شارك به العشرات بين متفرجين ولاعبين، وكذلك حكام المباراة، وتم القبض على سبعة أشخاص ممن اقتحموا الملعب.