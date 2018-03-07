بالفيديو... ثعبان ابتلع قطا وحاول إخفاء آثار الجريمة

أمسكت بريدي مارو (موظفة في شركة الكهرباء الأسترالية) ثعبانا ضخما، تسلل إلى أحد منازل السكان المحليين وابتلع حيوانهم الأليف، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقد لاحظت الشابة ثعبانا ضخما، حيث كان ابتلع قطا، أثناء إصلاحها الأسلاك الكهربائية في المنزل.

ويشار إلى أن الشابة عملت 15 عاما في مأوى للحيوانات البرية وعلى علم تام بكيفية التعامل مع الثعابين، حيث أمسكت بالثعبان وأطلقت سراحه في الغابة.