شاهد ماذا حصل لبرج إيفل الصيني

ويبين الفيديو انزلاق البرج المطابق لنظيره الفرنسي في موقف السيارات أمام المتجر في مدينة نانتشانج الصينية.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن قوة الرياح التي ضربت الصين مؤخرا تشبه إلى حد كبير الأعاصير.
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حالة من الفوضى والذعر عقب انزلاق نموذج لبرج إيفل أمام متجر صيني بفعل الرياح العاتية.
ويبين الفيديو انزلاق البرج المطابق لنظيره الفرنسي في موقف السيارات أمام المتجر في مدينة نانتشانج الصينية.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن قوة الرياح التي ضربت الصين مؤخرا تشبه إلى حد كبير الأعاصير.
رفض موظفو أحد متاجر الألبسة في لبنان، إعادة ما قامت بشرائه إحدى الفتيات من شهرين، فقلبت المتجر رأسا على عقب وهي في حالة هستيرية وغضب شديد.
انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عراكا وتبادل لكمات بين شاب خليجي وفتيات فلبينيات داخل شقة.
أمسكت بريدي مارو (موظفة في شركة الكهرباء الأسترالية) ثعبانا ضخما، تسلل إلى أحد منازل السكان المحليين وابتلع حيوانهم الأليف، وفقا لوسائل إعلام محلية.
استدعي جيسون أرنولد والملقب بـ "عاشق الثعابين" لإخراج أفعى "مامبا السوداء" السامة، والتي دخلت سيارة رجل في جنوب أفريقيا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)