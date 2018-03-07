شاهد... كلب يهاجم ممثلا أثناء أدائه دوره على المسرح

هاجم كلب ممثلا أثناء أدائه دوره على خشبة المسرح، حيث قام بعض زي الممثل والتمسك به وجره إلى الخلف، وقد حاول الممثل إبعاد الكلب دون الخروج عن النص ولكن دون جدوى.