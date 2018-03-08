شاهد... حامل تلعب كرة السلة بمهارة عالية قبل ساعات من الإنجاب

أثارت، ميلاني ثور نبري، تعمل كمدربة كرة سلة في مدرسة جورجيا الأمريكية ذهول وإعجاب المتابعين، عقب نشر مقطع فيديو وهي تستعرض مهاراتها في تسديد الرميات الحرة والتلاعب بالكرة، وذلك قبل ساعات قليلة من إنجاب طفلها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، ميلاني ثور نبري، وهي تسدد الرميات بنجاح باتجاه السلة، وتتلاعب بكرتين في آن واحد، وذلك في أسبوعها الـ39 من الحمل.

وأكدت إحدى المتابعات في تعليقها على الفيديو أن ميلاني دخلت في المخاض، في نفس اليوم الذي تم فيه تصوير الفيديو، وأنجبت طفلها كوبر.