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09:28 09 مارس/ آذار 2018
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    بالفيديو... راموس بسيارته الجديدة يفاجئ الجميع

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    انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة قدوم قائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس على متن سيارة قديمة إلى الحصة التدريبية للنادي.

    راموس الذي حضر إلى تدريبات الفريق على متن سيارة قديمة، ذات طابع كلاسيكي.

    وقد أثارت تلك السيارة إعجاب الكثير من متابعيه، السيارة كانت بلون أحمر داكن و كتب عليها من الخارج "SR4"، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم اللاعب ورقمه.

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    الكلمات الدلالية:
    نادي كرة قدم, تدريبات, لاعب, ريال مدريد, سيارة, كرة القدم, سيرخيو راموس, إسبانيا
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