بالفيديو... فهد ينقض على المارة في شوارع الهند

أثارت، ميلاني ثور نبري، تعمل كمدربة كرة سلة في مدرسة جورجيا الأمريكية ذهول وإعجاب المتابعين، عقب نشر مقطع فيديو وهي تستعرض مهاراتها في تسديد الرميات الحرة والتلاعب بالكرة، وذلك قبل ساعات قليلة من إنجاب طفلها.