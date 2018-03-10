بالفيديو... الرياح القوية تحرج فتاة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة في موقف محرج بسبب الرياح الشديدة.

وتظهر الفتاة في مقطع الفيديو وهي تستقل السيارة، وعندما حاولت إغلاق الباب لم تتمكن من شدة الرياح والأتربة.

اضطرت الفتاة إلى النزول من السيارة لإغلاق الباب، وسحبته بالقوة لكنها لم تتمكن.