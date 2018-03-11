شاهد... إزالة 60 نملة من عين طفلة هندية

وأصيب الأطباء بالحيرة والذهول أمام ما شاهدوه، حيث تمكن النمل من الدخول عبر أذن الفتاة والخروج من عينها.

وبدأت الحادثة عندما بدأ ألم شديد والتهاب في عين الطفلة، حيث قامت والدتها بفحصها ووجدت نملة تحت جفنها معتقدة أنها تسللت إلى عين طفلتها وهي نائمة، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

لكن عندما استمرت معاناة الطفلة، ذهب والدا الطفلة إلى المستشفى وقيل لهما إن النمل دخل من خلال أذنيها، ووصف الأطباء قطرات العين للتخفيف من آلام الطفلة، حيث كان يخرج من عينيها من 5 إلى 6 نملات يوميا حتى وصل عدد النمل الذي خرج منها 60 نملة.