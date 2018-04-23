بالفيديو... رصد ملاك عملاق في الفضاء الخارجي

رصدت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، جسما مجهولا على شكل ملاك بأجنحة ضخمة على بعد ملايين الكيلومترات في الفضاء الخارجي.

وعلق أحد العلماء على المقطع قائلا:"تم رصد جسم غامض على بعد حوالي 2500000 كيلومتر في نظامنا الشمسي". مضيفا أن هذه الأجسام حقيقية، بينما تعتقد وكالة "ناسا" بأن تجمع الغبار على عدسات التلسكوب توحي للباحث برؤية أجسام غريبة".