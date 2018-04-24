بالفيديو... سقوط مدو لكلب على فتاة

سجلت كاميرا مراقبة في مدينة غوانتشجوي مقطع فيديو لسقوط كلب على فتاة في الشارع.

وفي الفيديو تظهر المرأة عند مرورها في الشارع بهدوء، وفجأة يسقط الكلب من السماء عليها بشكل قوي، مما أدى لفقدانها الوعي على الفور، وهروب الكلب بسرعة.