نهاية غير متوقعة لرجل حاول الانتحار من الجسر (فيديو)

تلقت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، في 24 نيسان/أبريل، اتصالا يفيد بأن رجلا يحاول الانتحار بالقرب من مدينة ديترويت. حيث وقف على الجسر وهدد بالقفز على الطريق.

وقامت الشرطة المحلية بإغلاق الطريق السريع، ثم اتصلوا بسائقي الشاحنات وطلبوا منهم المساعدة. وقد تم وضع 13 شاحنة أسفل الجسر مباشرة، مما أدى إلى إغلاق الطريق بالكامل، وفق وكالة "سي.إن.إن".

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن اللجوء إلى سائقي الشاحنات في مثل هذه الحالات ليس أمرا غير مألوف، ولكنه لأول مرة يشاهد هذا العدد من الشاحنات المشاركة في عملية الإنقاذ.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o — MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) April 24, 2018

يشار إلى أن المفاوضات استمرت مع الرجل لأكثر من أربع ساعات. ونتيجة لذلك، وافق على النزول وطلب المساعدة الطبية.