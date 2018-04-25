شاهد ماذا فعل شاب مع والدته أثناء تواجدها في "الجاكوزي" (فيديو)

ورصد الفيديو لحظة جلوس الأم في حمام الجاكوزي، حيث فاجأها ابنها وسكب عليها مكعبات من الثلج، مما أدخلها بحالة دهشة وغضب وراحت تصرخ وتوبخه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شاب بتنفيذ مقلب مع والدته أثناء جلوسها في حمام الجاكوزي.
ورصد الفيديو لحظة جلوس الأم في حمام الجاكوزي، حيث فاجأها ابنها وسكب عليها مكعبات من الثلج، مما أدخلها بحالة دهشة وغضب وراحت تصرخ وتوبخه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين حيوان الوشق والأفعى المجلجلة، حيث تمكن الوشق في وقت قصير من افتراس الأفعى السامة وتجنب لدغتها القاتلة.
تلقت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، في 24 نيسان/أبريل، اتصالا يفيد بأن رجلا يحاول الانتحار بالقرب من مدينة ديترويت، حيث وقف على الجسر وهدد بالقفز على الطريق.
سجلت كاميرا مراقبة في مدينة غوانتشجوي مقطع فيديو لسقوط كلب على فتاة في الشارع.
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