شاهد... معركة بين حيوان الوشق والأفعى المجلجلة

تلقت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، في 24 نيسان/أبريل، اتصالا يفيد بأن رجلا يحاول الانتحار بالقرب من مدينة ديترويت، حيث وقف على الجسر وهدد بالقفز على الطريق.