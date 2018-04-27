بالفيديو... لحظة ضرب عاصفة الجدارية لمدينة الرياض

وثق مقطع فيديو لحظة وصول عاصفة "الجدارية" الرملية، إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، 26 أبريل/ نيسان.

ويظهر المقطع العاصفة الرملية، وهي مقبلة من شمال الرياض، في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بتوقيت السعودية، ووثق المقطع لحظة ضرب "الجدارية" للرياض، والتي تسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، قد حذرت السعوديين مستخدمي الطرق في الرياض، نتيجة تدني مستوى الرؤية الأفقية بعد موجة الغبار الكثيف التي ضربت الرياض أمس، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

كما حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة الرياض، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بيانا، قالت فيه "إن هذه الحالة سوف تشمل الأرطاوية التي ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى العاشرة من صباح اليوم".