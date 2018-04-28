شاهد... عراك وتبادل لكمات بين وجبتين داخل مطعم "برغر" في الكويت

وأظهر مقطع الفيديو، مشاجرة طريفة بين الشخصين داخل أحد المراكز التجارية، وأكد المتابعون، أن الشجار مفتعل، وما هو إلا إعلان للفت النظر إلى وجبات جديدة تقدمها السلسلة الشهيرة.