شاهد... رجل يعلق بين ثورين هائجين

ووقعت الحادثة في إحدى الساحات في الصين، فيما لم يتمكن الرجل من الهروب من بين الثورين الغاضبين، بينما حاول الأشخاص الموجودين هناك مساعدته من خلال إبعادهما عنه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مبارة للمصارعة بين ثورين، في الوقت الذي تواجد شخص بينهما وعلق بين قرونهما.
ووقعت الحادثة في إحدى الساحات في الصين، فيما لم يتمكن الرجل من الهروب من بين الثورين الغاضبين، بينما حاول الأشخاص الموجودين هناك مساعدته من خلال إبعادهما عنه.
نشرت فتاة صينية من مقاطعة جيانجسو، جنوبي الصين، تدعى "بانج"، فيديو يرصد عثورها على فأر متجمد داخل قطعة مثلجات، مما أصابها بالذعر.
تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور يرصد لحظة نشوب عراك بين شخصين يرتديان زي وجبات طعام تابعة لسلسلة مطاعم "برغر كينغ" في الكويت.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة هروب سجينين بطريقة هوليودية.
سقط جسم غامض يوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، في سماء مدينة بريدج ووتر البريطانية.
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