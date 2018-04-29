شاهد... رجل يعلق بين ثورين هائجين

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مبارة للمصارعة بين ثورين، في الوقت الذي تواجد شخص بينهما وعلق بين قرونهما.

ووقعت الحادثة في إحدى الساحات في الصين، فيما لم يتمكن الرجل من الهروب من بين الثورين الغاضبين، بينما حاول الأشخاص الموجودين هناك مساعدته من خلال إبعادهما عنه.