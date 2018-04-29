بطة عملاقة تجتاح أحد الشوارع الأمريكية وتتسبب بإيقاف حركة السير (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اجتياح بطة عملاقة، قابلة للنفخ، لأحد الشوارع الأمريكية وتسببت في إيقاف حركة السير.

ويرصد الفيديو البطة في أحد طرقات مدينة دي موين الأمريكية، مما أدى إلى إيقاف حركة السير مؤقتا. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه لم يصب أحد بجروح، وسرعان ما تم تدارك الموقف وإعادة حركة السير إلى المنطقة.