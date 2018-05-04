بالفيديو... هروب جريء لمتهم مقيد اليدين من قاعة المحكمة

أقدم المتهم كريستوفر رود، البالغ من العمر 35 عاما، على الهرب من قاعة المحكمة خلال انتظار حضور جلسة استماع في ولاية يوتا الأمريكية.

وقام رود، المتهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالمخدرات، والسرقة، وحيازة أسلحة محظورة، بالهرب من قاعة المحكمة والقاء نفسه من الطابق الثاني وهو مقيد اليدين، ما أدى لكسر في منطقة الحوض، ونزيف حاد في منطقة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى محلي لإنقاذ حياته.