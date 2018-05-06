شاهد... آلاف الدولارات على الطريق دون رقيب

انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعية يظهر تطاير آلاف الدولارات على الطريق السريع بمدينة إنديانابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصيب المارة وأصحاب السيارات بالذهول من المشهد الغريب، حيث شاهدوا كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئات مختلفة دون أن يجدوا مالكا لها.