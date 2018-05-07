شاهد ماذا فعل الطلاب بمعلمهم بسبب صعوبة اختبار الرياضيات

جاء ذلك خلال أول يوم من الاختبارات في السعودية، والذي كان في مادة الرياضيات، ويبدو أن الطلاب لم يتمكنوا من أداء الاختبار نظرا لصعوبته، فلجؤوا إلى هذه الطريقة، معبيرين عن غضبهم واستيائهم من صعوبة الأسئلة.