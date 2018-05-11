موقف مرعب لسياح أمام تجمع كبير من الفهود (فيديو)

تعرض سياح فرنسيون للخطر بعد مواجهة مجموعة من الفهود في حديقة سفاري الهولندية "بيكي بيرغن".

ويرصد مقطع فيديو، قام بتصويره زائر آخر للحديقة من داخل سيارته، خروج عائلة مكونة من خمسة أفراد من سيارتهم لتصوير الفهود.

وسرعان ما انتفضت الفهود وركضت مسرعة باتجاه العائلة. وحاول أفراد العائلة الهروب من الحيوانات المفترسة من خلال الاختباء داخل السيارة، وقد نجحت المرأة، التي كانت تحمل طفلا صغيرا، بالهروب، وذلك من خلال إخافة الفهد المهاجم بالتلوح بيدها عدة مرات ليتراجع الأخير مكشرا عن أنيابه.

وأكدت المتحدثة باسم الحديقة، بيكس بيرغن، أنهم حذروا السياح من عدم الخروج من السيارة أثناء تواجدهم داخل المحمية.

وقالت المتحدثة إنها أعلمت السياح عن المخاطر الناتج عن ذلك بعدة لغات.

وقام بتأكيد الحادثة، مراقب الحديقة، نيلز دي ويلدت، وأعلن أن السياح كانو "محظوظين للغاية".