بالفيديو...لحظة تصادم طائرتين في مطار إسطنبول

سبوتنيك. تداولت شبكة التواصل الاجتماعي فيديو للحظة تصادم طائرتين في مطار إسطنبول، حيث تضررت الطائرة التركية، نتيجة التصادم، بشدة.
ويظهر على مقطع الفيديو، كيف تصيب الطائرة الكورية جناح الطائرة التركية، ولم يصب أحد إثر الحادث.
وفق لشهود عيان، صدمت طائرة إيرباص A330 لشركة كوريا الجنوبية "آسيانا" طائرة الخطوط الجوية التركية A321.
سبوتنيك. تداولت شبكة التواصل الاجتماعي فيديو للحظة تصادم طائرتين في مطار إسطنبول، حيث تضررت الطائرة التركية، نتيجة التصادم، بشدة.
ويظهر على مقطع الفيديو، كيف تصيب الطائرة الكورية جناح الطائرة التركية، ولم يصب أحد إثر الحادث.
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