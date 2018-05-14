بالفيديو...لحظة تصادم طائرتين في مطار إسطنبول

سبوتنيك. تداولت شبكة التواصل الاجتماعي فيديو للحظة تصادم طائرتين في مطار إسطنبول، حيث تضررت الطائرة التركية، نتيجة التصادم، بشدة.

ويظهر على مقطع الفيديو، كيف تصيب الطائرة الكورية جناح الطائرة التركية، ولم يصب أحد إثر الحادث.