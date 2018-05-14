تعرض الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية لموقف محرج أمام الكاميرات (فيديو)

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انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة تعرض الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية، المغنية الإسرائيلية، نيتا بارزيلاي، لموقف محرج أمام الكاميرات.

ورصدت كاميرات الصحفيين لحظة وقوع المطربة من الدرج، وذلك بعد أدائها في الدور نصف النهائي الأول من المسابقة، حيث فازت نيتا بالمركز الأول برصيد 283 نقطة. ويبين الفيديو لحظة نزول النجمة الدرج بين هتافات المعجبين، وقررت نيتا التلويح للمعجبين، ولكنها تعثرت وسقطت. وتم مساعدتها على النهوض، ووقفت كما لو أن شيئا لم يحدث، من أجل تقديم التحية لمعجبيها.