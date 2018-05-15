بالفيديو...وحش "مشعر" يظهر من أعماق المحيطات في الفلبين

ويبلغ طول الجسم الذي قذف على اليابسة ستة أمتار، وهو مغطى بالكامل بألياف تشبه الشعر.

سبوتنيك. ووجدت بقايا متحللة لحيوان بحري غير معروف في مدينة سان أنطونيو الفلبينية على الشاطئ، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت".

وفقا لشهود العيان، فإن الجسم ينضح رائحة كريهة. وهرعت السلطات المحلية للتخلص من الجسم الغامض مباشرة بعد أن أخذ الخبراء عينات الأنسجة لتحليل الحمض النووي.

ويقول الخبراء أن البقايا تنتمي إلى الحوت. تم التعرف على كائن مماثل، اكتشف في عام 2017 على جزيرة فلبينية أخرى، وأصبحت ألياف العضلات مشابهة لشعر بسبب التحلل.

ويرى السكان المحليون علامة سيئة في ما حدث.