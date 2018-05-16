بالفيديو... سيارة مائية جديدة تحدث طفرة في وسائل التنقل

ابتكرت شركة فرنسية سيارة مائية جديدة، وصفتها بأنها أسرع وسيلة تمكن الأشخاص من الوصول إلى وجهتهم، بعيدا عن الازدحام المروري، وأنها أحدثت طفرة في وسائل التنقل.

قالت الشركة إن "السيارة الجديدة، يمكنها أن تخرجك من ساعات الذروة، للسير فوق مياه أقرب نهر أو بحر أو بحيرة"، بحسب صحيفة "إنهابيتات".

وأضافت شركة "سي بابلز" المصنعة للسيارة، أن السيارة تعمل في صمت، ولا ينبعث منها أي ملوثات، وتبحر في المياه دون إحداث موجات.

ونشرت الشركة مقطع فيديو لاختبارات أحدث طراز لها على بحيرة في جنيف الشهر الماضي، وتجري حاليا تجربة لمدة خمسة أسابيع في باريس.

وأشارت إلى أنها تريد تغيير وسائل النقل عن طريق خفض الانبعاثات وجعل الرحلات أسرع.، موضحة أن سيارتها يمكن أن تؤدي التخلص من الطرقات، واتخاذ مسارات مائية تؤدي إلى خفض التنقلات إلى النصف في بعض المدن.

وقدرت الشركة وقت الانتقال من مرسى دبي إلى وسط مدينة دبي بحوالي 43 دقيقة بالسيارة، ولكن بسيارتها الجديدة سيكون 26 دقيقة فقط.