عبوة طائرة على طريق سريع تلحق أضرارا جسيمة بسيارة(فيديو)

ويظهر في الفيديو طيران العبوة واصطدامها بالسيارة بشكل عنيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالسيارة.
وأكد سائق السيارة أنه لا يدري كيف ظهرت العبوة على الطريق السريع، وسارعت الشرطة بالشروع في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
انتشر على موقع يوتيوب فيديو صورته كاميرا معلقة على إحدى السيارات في أستراليا.
ويظهر في الفيديو طيران العبوة واصطدامها بالسيارة بشكل عنيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالسيارة.
وأكد سائق السيارة أنه لا يدري كيف ظهرت العبوة على الطريق السريع، وسارعت الشرطة بالشروع في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
قام سائح بتصوير فيديو خلال رحلة سفاري في شمالي بوتسوانا الأفريقية، والطريف في الأمر هو اقتراب نمر من الحافلة التي استقلها ليقوم بمداعبة السائح.
ابتكرت شركة فرنسية سيارة مائية جديدة، وصفتها بأنها أسرع وسيلة تمكن الأشخاص من الوصول إلى وجهتهم، بعيدا عن الازدحام المروري، وأنها أحدثت طفرة في وسائل التنقل.
قفز شاب أمام شاحنة مسرعة على أحد الطرق، وكاد أن يدفع حياته ثمنا لتهوره.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يرصد توأمين حديثي الولادة، حيث يبدآن بالبكاء عند ابتعادهما عن بعضهما بعضا، ويتوقفان عنه عند لم شملهما.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)