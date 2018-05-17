عبوة طائرة على طريق سريع تلحق أضرارا جسيمة بسيارة(فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يرصد توأمين حديثي الولادة، حيث يبدآن بالبكاء عند ابتعادهما عن بعضهما بعضا، ويتوقفان عنه عند لم شملهما.