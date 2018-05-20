بالفيديو... تدفق النفط بغزارة من بئر مزارع سعودي

تفاجأ مواطن سعودي يملك مزرعة في بلدة "طابة" الواقعة شرقي حائل، بتحول الماء من بئره إلى مادة تشبه النفط.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتصويره صاحب المزرعة والمدعو حمد عبد العزيز الموكاء بتوثيق هذه الظاهرة وتحول ماء البئر الارتوازية بمزرعته إلى اللون الأسود الداكن".

مياه طابة تتحول الى نفط!

تم تنظيف بئر مزرعتنا في قرية طابة وتفاجئنا بتحول الماء الى اللون الأسود برائحة كريهة، ومن الطبيعي انه لايصلح ان يكون سقيا للنخيل، علماً بأن قريتنا يحدث بها هزات ارضية منذ اكثر من عام!! pic.twitter.com/uzVoPQdk29 — حمد عبدالعزيز الموكاء (@hamadalmouka) 19 мая 2018 г.

ونشر المواطن السعودي على حسابه الخاص "تويتر" قائلا" تم تنظيف بئر مزرعتنا في قرية طابة وتفاجئنا بتحول الماء إلى اللون الأسود برائحة كريهة، ومن الطبيعي أنه لا يصلح أن يكون سقيا للنخيل، علماً بأن قريتنا يحدث بها هزات أرضية منذ أكثر من عام".