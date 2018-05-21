بالفيديو... اصطياد سمكة عمرها نحو 100 عام وتزن أكثر من نصف طن

ويبلغ وزن السمكة 514 كيلوغراما، وطولها أكثر من ثلاثة أمتار ونصف، وقدر الخبراء عمر السمكة بنحو 100 عام.
تمكن صياد صيني من اصطياد سمكة عملاقة من نوع "الحفش" في مدينة فويوان الصينية.
ويبلغ وزن السمكة 514 كيلوغراما، وطولها أكثر من ثلاثة أمتار ونصف، وقدر الخبراء عمر السمكة بنحو 100 عام.
هبطت طائرة الركاب إيرباص "321" المتجهة من تركيا إلى روسيا اظطراريا مساء البارحة في مدينة فولغاغراد الروسية، بسبب عطل فني في المحرك.
عثر على خنزير غريب بأطراف بشرية طافيا على سطح بركة ماء في الولايات المتحدة الأمريكية.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط امرأة تحت عجلات قطار مسرع ونجاتها بأعجوبة.
تفاجأ مواطن سعودي يملك مزرعة في بلدة "طابة" الواقعة شرقي حائل، بتحول الماء من بئره إلى مادة تشبه النفط.
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